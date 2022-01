Les Journées cinématographiques de Saint-Denis proposent une passionnante programmation autour du politique.

Si vous ne connaissez pas le cinéma l’Écran, à Saint-Denis (et tout aussi bien si vous le fréquentez régulièrement), voilà plus que jamais l’occasion de vous y rendre : du 1er au 12 février, les Journées cinématographiques, qui s’y déroulent principalement, proposent une captivante programmation. En phase avec notre temps électoral, et intitulée « Partie de campagne », cette 22e édition est consacrée à « la mise en scène du politique au cinéma ». À l’affiche : beaucoup d’avant-premières en présence des…