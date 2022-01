La semaine d'Aurel : Omicron et Bolsonaro

Culture accès libre

par Jean-Claude Renard ,

Ultime représentante de l’école humaniste de la photographie, dans la veine d’un Robert Doisneau, Sabine Weiss nous a quittés le 28 décembre, à l’âge de 97 ans, à Paris. Elle espérait ses cent ans pour un dernier tour de piste d’exposition en Suisse, là où elle et née. Il s’en est fallu de peu. Elle lègue au musée de l’Elysée, à Lausanne, un fonds d’archives riche de 200 000 négatifs, 7 000 planches contact, 2 700 vintages, 2 000 tirages modernes et 2 000 diapositives. Nous l’avons souvent croisée, à Politis, rencontrée chez elle, dans son appartement-maison-musée vivant, pétillante, fringante, insolente, nous l’avons souvent publiée aussi. Il y a à peine un an encore, au moment d’une nouvelle publication (ci-dessous), somme d’images saisies au hasard du quotidien. Sabine Weiss… c’était une belle artiste. Immense. C’est tout.