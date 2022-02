Chez votre libraire, demandez le « tract »

Ni revues, ni livres, de nouveaux formats, courts, incisifs et peu coûteux s’imposent comme un phénomène de libraire et un mode d’expression pour des auteurs et autrices qui entendent mieux intervenir dans le débat public, en lien avec l’actualité.

À l’ère du web souverain, textes et publications diverses circulent de façon presque instantanée, même si les auteurs et autrices qui les écrivent mettent évidemment du temps à les concevoir puis à les rédiger. Du côté des maisons d’édition, intervenir dans le débat public reste une gageure, la fabrication de l’objet livre étant par définition assez lente. C’est ce qui a poussé plusieurs grandes maisons, avant même de se préoccuper de la question commerciale et de l’économie capricieuse du secteur, à…