« Les vieux, ça n’intéresse pas grand monde »

Laurent Garcia a tenu le rôle de lanceur d’alerte dans le scandale Orpea. Ce cadre infirmier avance plusieurs pistes pour mettre fin à la maltraitance des personnes âgées dépendantes.

S’il se réjouit de voir son ancien employeur enfin mis en cause, Laurent Garcia estime que c’est l’ensemble de la prise en charge française qui est aujourd’hui maltraitante. Il appelle à un renforcement des contrôles par les pouvoirs publics, réclame la mise en place d’une autorité administrative indépendante et annonce la création d’un observatoire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L’affaire Orpea est-elle seulement celle d’un groupe privé et de ses dérives, ou…