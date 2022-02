Neil Young publie dix nouvelles compositions, entre deux parutions des trésors de ses archives.

C’est une bâtisse en bois de deux étages, au fronton de laquelle trône le squelette d’un crâne d’animal, comme sur un tableau de Georgia O’Keeffe. Un relais pour les diligences au XIXe siècle transformé en studio d’enregistrement. Une petite chose finalement, sous l’immensité du ciel. C’est ce que suggère en tout cas le cadre de la photo. Encore plus petits, les quatre membres de Crazy Horse, comme des Fab Four de l’Ouest, dont on ne sait si, au moment de la photo, ils s’apprêtaient à commencer les…