Services publics : Paroles d'agents et d'usagers

RER B, des conditions de transport dégradées

« Je prends le RER B depuis les années 1970, j’en ai assuré la maintenance dans les années 1980 et je l’ai conduit de 1998 à 2019. Je ne peux que constater au fil du temps une dégradation des conditions de transport pour les usagers-voyageurs. Comment en est-on arrivé là ? Mauvaise gestion, mauvaise anticipation de la demande, politique uniquement curative et non préventive ? C’est un tout qui fait ce que nous vivons aujourd’hui, agents et usagers. Un million de voyageurs par jour ! »

Laurent

Appeler Pôle Emploi, un boulot en soi

« Inscrite à Pôle emploi, j’ai monté une autoentreprise, que j’ai fermée six mois plus tard compte tenu des (énormes) difficultés à obtenir tous les mois mon indemnité complémentaire de la part de Pôle emploi. Cela m’a mise en grande difficulté financière ! Depuis, mes paiements sont tous les mois bloqués. Finalement, mon vrai boulot est devenu d’appeler 3949, la hotline de Pôle emploi, plusieurs heures par jour et plusieurs jours par mois pour démêler ce que les agents ne comprennent pas eux-mêmes. Parfois, mes doigts se trompent et tapent 3919, le numéro des femmes victimes de violences. Et j’ai souvent envie de pleurer. »

Alice

Quand des élus condamnent le train

« Gare de Paimbœuf, terminus ! Les trafics ont été suspendus en 1998 sur cette ligne de 27 km reliant Paimbœuf à Saint-Hilaire-de-Chaléons, en Loire-Atlantique. Les collectivités locales et des collectifs d’usagers ont d’abord réclamé sa réouverture, refusée par la région des Pays de la Loire en 2013, puis les élus ont décidé de la remplacer par une voie verte, condamnant ainsi toute possibilité de retour du train. La ligne a été fermée administrativement le 30 novembre, obligeant l’association Fer’ Retz à engager des recours et à poursuivre la mobilisation avec une pétition, pour la réouverture aux trafics voyageurs et marchandise. »

Association Fer’ Retz

20 minutes de marche jusqu’à La Poste

« La poste la plus près de chez moi a fermé à la fin de l’année 2021, m’obligeant à aller à la poste centrale, beaucoup plus éloignée, lorsqu’un colis n’a pas été déposé dans ma boîte aux lettres (alors qu’il aurait dû). J’ai 90 ans et il me faut désormais 15 à 20 minutes de marche, avec ma canne, pour m’y rendre. »