Au musée Soulages, une exposition éclairante met en regard les foisonnants univers disruptifs de Gaston Chaissac et du mouvement CoBrA.

Juché sur les hauteurs de Rodez, le musée Soulages – large bâtiment aux lignes épurées – invite d’abord à s’immerger dans l’œuvre intensément irradiante de Pierre Soulages via plusieurs grandes salles conçues et aménagées avec la plus exacte rigueur, en particulier quant à la présence de la lumière, naturelle ou artificielle. Par ailleurs, deux fois par an, le musée accueille, dans une vaste salle prévue à cet effet, une exposition temporaire consacrée à un·e artiste ou à une thématique spécifique.…