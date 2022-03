Créatrice d’une musique dure et crue, Betty Davis est morte le 9 février, à 77 ans. Sa carrière fut aussi fulgurante que percutante.

Betty Davis (née Mabry) porte en elle les paradoxes d’une grande artiste qui aurait pu passer à la postérité pour de mauvaises raisons. Pour les amateurs de jazz, elle est d’abord un visage, imprimé sur la couverture de l’album de Miles Davis de 1968, Filles de Kilimanjaro. Lorsque le disque paraît, Betty et le trompettiste sont mariés et Miles offre à sa jeune épouse – elle a vingt ans de moins que lui – un des plus beaux titres de l’album : « Miss Mabry ». Sa relation avec Miles influencera profondément…