Quand Jim Jarmusch rend hommage à Touchez pas au grisbi.

C’est une tradition depuis plus de vingt ans. À New York, au mois de mars, le Lincoln Center accueille le festival Rendez-Vous With French Cinema. Au programme, les sorties de l’année passée et, parfois, quelques curiosités. Cette année, la projection de Touchez pas au grisbi (1954), de Jacques Becker, introduit par le réalisateur américain Jim -Jarmusch, compte parmi ces séances inattendues. Invité d’honneur du festival, Jarmusch s’est vu proposer une liste de films pour une séance spéciale. Le choix de…