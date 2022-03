Dessaisie dans des circonstances troubles du dispositif École et cinéma, l’association Les Enfants de cinéma publie un livre splendide et éclairant.

Cinéma Le Louxor, à Paris, le 7 mars. L’association Les Enfants de cinéma organise une soirée à l’occasion de la sortie du livre qu’elle fait paraître : De Zéro de conduite à Tomboy. Son sous-titre : « Des films pour l’enfant spectateur ». Après deux années de covid durant lesquelles ce genre de réunion dans une salle de cinéma a été trop souvent impossible à tenir, l’atmosphère est aux retrouvailles et à l’amitié. Mais pas seulement. On sent chez les participants un pincement au cœur. Et pour cause. À…