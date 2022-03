Sur son nouvel album, 1988, chroniques d’un adieu, Maud Lübeck fait écho avec une justesse sensible à un drame intime de son adolescence.

Figure très attachante de la chanson française contemporaine, Maud Lübeck surgit en 2012 avec La Fabrique, premier album au charme vif dans le sillage de Dominique A. Après deux courts albums plus inégaux, Toi non plus (2016) et Divine (2019), elle semble aujourd’hui se révéler pleinement comme autrice--compositrice-interprète avec 1988, chroniques d’un adieu. Aussi concis que les précédents (10 morceaux, 30 minutes), ce nouvel album emporte d’abord par sa densité émotionnelle. Il est vrai qu’il vient du…