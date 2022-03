Neue Grafik Ensemble publie Foulden Road Part II, ode fervente à la communauté noire.

Opérant sous un trompeur nom de scène germanisant, Neue Grafik, le musicien français Fred N’thepe – DJ et multi-instrumentiste, en particulier claviériste – s’est d’abord fait connaître avec des productions solos plutôt orientées house. Installé depuis 2017 à Londres (et non pas à Berlin), il y a fondé Neue Grafik Ensemble sous l’impulsion du Total Refreshment Centre, l’un des plus ardents foyers de la bouillonnante scène jazz locale. Réunissant plusieurs protagonistes de ladite scène, cette formation…