Le long de cette route historique qui traçait l’axe France-Espagne subsiste une population délaissée par la mondialisation.

Pousser la porte de Chez Véro et Gaela, c’est toucher du doigt un morceau de la nationale 20. À l’entrée du bourg de Château-Gaillard, à la frontière des départements d’Eure-et-Loir et du Loiret, se dresse fièrement ce restaurant routier ouvert de 4 heures du matin à minuit. Une halte pour les travailleurs de la route. Un phare dans la mer beauceronne. Ici, la nationale est devenue départementale et se nomme D2020, mais tout le monde l’appelle « la 20 ». Elle fend toujours ce paysage sans fin où les champs…