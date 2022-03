« Viens je t’emmène », d'Alain Guiraudie : Jours intranquilles à Clermont-Ferrand

Isadora, une prostituée d’un certain âge (Noémie Lvovsky), et l’un de ses clients qu’elle ne fait pas payer, Médéric (Jean-Charles Clichet), parce qu’il est contre la prostitution et qu’il lui procure du plaisir, sont à leur affaire dans une chambre d’hôtel. Quand, soudain, la télévision allumée sur une chaîne d’info annonce qu’un attentat vient d’avoir lieu en plein centre de Clermont-Ferrand, non loin du quartier où ils se trouvent. Un peu plus tard, un jeune SDF arabe, Selim (Iliès Kadri), sera autorisé par Médéric à trouver refuge dans son immeuble, puis dans son appartement.

Viens je t’emmène, Alain Guiraudie, 1 h 40. Après deux films majeurs à tonalité sombre, L’Inconnu du lac (2013) et Rester vertical (2016), Alain Guiraudie insuffle de la comédie dans une situation générale tragique, inspirée de la nôtre, dont il faudrait sortir – c’est une manière d’entendre le titre de son sixième long-métrage, en forme d’invitation : Viens je t’emmène.

Certes, le personnage de Médéric, avec ses allures d’innocent transi, désireux de faire l’amour avec Isadora quel que soit l’endroit où il la retrouve – y compris dans une église –, a quelque chose de burlesque. On assiste aussi à des scènes de vaudeville, entre Médéric et le mari violent d’Isadora (Renaud Rutten), en lien avec l’un de ses voisins, un superflic, qui surveille celle-ci quand elle est chez elle.

Mais le temps n’est pas venu de faire un film de comédie pure.