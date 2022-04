À Argenteuil, « on ira voter à reculons »

Pendant plusieurs jours après le résultat du premier tour, Abdallah en était persuadé : il n’allait pas glisser un bulletin « Macron » dans l’urne, dimanche 24 avril. « Comment se convaincre d’un énième barrage républicain alors que la République s’éloigne de nous ? », interroge le retraité, très investi dans l’association PACE-ATMF qui lutte depuis quarante ans contre l’isolement et la précarité à Argenteuil (Val-d’Oise). Il voulait répéter son geste de 2002, s’abstenir, comme une réponse chargée de cette colère froide devant le fossé qui le sépare des électeurs d’extrême droite. L’histoire était sur le point de se répéter jusqu’à ce qu’Abdallah connaisse « un déclic ». « C’était à une permanence juridique, il y a quelques jours », décrit-il, devant ses amis attablés au fond de la grande pièce de l’ATMF. « J’aide un vieux qui demande un énième renouvellement de carte de séjour. Le pauvre, il galère alors qu’il est en France depuis des années. Son dossier peine à avancer, on essayait de trouver des solutions. Et là, je me suis dit qu’avec Marine Le Pen, ça allait être encore pire : sa demande serait tout simplement refusée », explique-t-il, comme si ce moment avait réussi à effacer toute l’amertume ressentie après la défaite de Jean-Luc Mélenchon, porté à 49,89 % à Argenteuil.

Entourés par les livres et les quelques jeunes qui traînent une oreille pour écouter les adultes parler politique, les membres du bureau de l’association en conviennent : l’échec du leader insoumis a généré une immense déception. Tellement grande que tous craignent une forte abstention pour le second tour. « D’habitude, on n’a aucun moyen pour faire face aux discours racistes qu’on entend à la télévision. Là, c’était l’occasion. Les jeunes l’ont bien compris. Ils étaient très motivés pour aller au bureau de vote. Mais le lendemain a été très compliqué », déplore Afida, mère de trois enfants. Fouzia, la directrice du PACE-ATMF, explique le bon score du candidat par son attention portée sur des sujets qui préoccupent toute une génération : l’islamophobie, le climat et les violences policières.Des thématiques qui n’étaient pas forcément au cœur du logiciel Mélenchon en 2017 mais que des militants de terrain ont su imposer pendant le quinquennat.

C’est le cas du Comité Adama, porté par la voix d’Assa Traoré. « Si la mobilisation des quartiers populaires a été aussi importante, c’est grâce aux nouvelles positions de La France insoumise sur les sujets que nous défendons, comme d’autres collectifs, depuis des années. Le mouvement a repris des thèmes que l’on met quotidiennement en avant, et ça a porté ses fruits », explique celle qui a su réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes devant le tribunal de grande instance de Paris, le 7 mai 2021, et sur la place de la République à Paris, un mois plus tard. Contacté, Omar Slaouti, militant antiraciste élu à la ville d’Argenteuil confirme : « Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. C’est d’abord cette leçon qui a été donnée à des millions de Français. »

« Les jeunes avaient enfin l’impression que le vote pouvait améliorer leur quotidien », reprend Fouzia, qui regarde derrière elle si un petit souhaite participer à la discussion. Mais le second tour replace ces nouveaux électeurs dans une position où ils ne semblent pas avoir de prise.