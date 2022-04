Avant le second tour, l’extrême droite se lâche

En seulement trois jours, du jeudi 14 au samedi 16 avril, des groupes identitaires violents et organisés ont commis au moins cinq attaques à Amiens, Montpellier, Lyon et Paris. Jeudi, Sciences Po-Paris était bloqué par des étudiants qui manifestaient à la suite de la qualification de l’extrême droite pour le second tour du scrutin présidentiel. En début d’après-midi, une trentaine de nervis interviennent violemment. L’attaque, filmée, est revendiquée par le groupe Cocarde étudiante. « Le blocus de Sciences Po vient d’être évacué par nos soins », se vante-t-il, en précisant que l’action a été réalisée conjointement avec le syndicat étudiant nationaliste UNI et Génération Z, affilié à Éric Zemmour. Aucun blessé n’est à déplorer à la suite des actions de ces trois groupes appelant à voter pour Marine Le Pen.

Le soir même, à Montpellier, l’attaque est encore plus violente. Armés de pierres, de bouteilles en verre et de mortiers d’artifice, une quinzaine de militants cagoulés vandalisent le bar associatif Le Barricade, fréquenté par les mouvements de gauche. Depuis son ouverture en décembre 2021, c’est la deuxième fois que ce local est victime de l’extrême droite. L’action a ensuite été revendiquée par la South Face via Ouest Casual, un canal Telegram néonazi et suprémaciste fréquemment utilisé pour signer ce genre d’attaques. Ce groupe, de plus en plus actif à Montpellier, s’était déjà illustré en décembre 2019 en frappant à coups de matraques télescopiques des étudiants bloquant l’université Paul-Valéry.