Publiées chez Gallimard, ces correspondances du réalisateur de Baisers volés avec des écrivains dressent un portrait évolutif du cinéaste.

En 1976, dans le cadre de l’émission « Spécial Cinéma », Christian Defaye interviewe Louis Malle. Celui-ci vient de boucler le tournage de Black Moon et il s’apprête à quitter la France pour les États-Unis. Defaye a parcouru sa filmographie avec attention et il s’interroge, comme beaucoup de journalistes avant lui, sur la versatilité de Malle. Comment interpréter une filmographie si diverse, qui comprend des œuvres aussi différentes que Viva Maria !, Le Feu follet et Lacombe Lucien ? Face à cette question,…