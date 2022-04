Gilles Simeoni : « En Corse, on risque d’en reprendre pour 25 ans de violences »

Au lendemain de la mort d’Yvan Colonna, le président de l’exécutif de la Collectivité de Corse, fort d’une majorité (autonomiste) de 71% des sièges, craint que l'absence de volonté de Paris ne ruine sept années de dialogue constructif et nourrisse la montée d'un sentiment anti-Français au sein de la jeunesse de l'île. Entretien exclusif.

Nous avons rencontré plusieurs fois Gilles Simeoni. Tout d’abord au lendemain de sa première élection à la présidence de l’exécutif de la Collectivité de Corse (CdC) fin 2015, allié alors avec les indépendantistes de Corsica Libera. Réélu depuis par deux fois avec à chaque fois une majorité de plus en plus importante (et après avoir rompu son alliance en 2021 avec les indépendantistes, désormais dans l’opposition territoriale), il est en première ligne depuis la mobilisation populaire autour de la figure…