« Qui à part nous », de Jonas Trueba : Aspirations présentes

Après un film estival et charmant fort remarqué, Eva en août, le réalisateur espagnol Jonas Trueba clôt un travail de longue haleine avec ce présent long-métrage : Qui à part nous. Pendant cinq ans, le cinéaste a filmé un groupe d’adolescents, comprenant un petit noyau – Candela, Silvio, Rony, Pablo… – autour duquel gravitent plusieurs autres jeunes, notamment leurs camarades de classe.

Qui à part nous, Jonas Trueba, 3 h 40. Sans équipe de tournage, Jonas Trueba est seul avec eux, qu’il suit hors des cours et du cocon familial. Il passe beaucoup de temps en leur compagnie, enregistrant avant tout leur parole. Et ils en ont des choses à dire ! Sur leur vie, leurs désirs, leurs rêves, qu’ils expriment sans réserve devant la caméra, le réalisateur les prenant au sérieux – ce qui est assez rare non seulement pour les cinéastes, mais, bien au-delà, parmi les adultes.