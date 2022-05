Groupe composé en partie de personnes atteintes d’autisme, Astéréotypie publie son troisième album, prototype de poésie sonique distordue.

Oui, on peut encore être à la fois (très) surpris et (bien) secoué par un groupe de rock en 2022, en l’occurrence Astéréotypie – dont le nom laisse joliment filtrer l’étrangeté de ce qui s’y joue. Ce projet hors normes a été initié en 2010 par Christophe L’Huillier, alors éducateur spécialisé, dans le cadre d’ateliers d’écriture qu’il animait au sein de l’institut médico-éducatif l’Alternance, à Bourg-la-Reine, avec des adolescents et des jeunes adultes atteints d’autisme. Frappé par certains des textes…