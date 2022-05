Didier Fassin : « La démocratie est mise à l’épreuve »

Le sociologue Didier Fassin a coordonné une enquête sur la société française actuelle et les crises qu’elle a récemment traversées. Il observe ici combien le « moment critique » que nous vivons est profond et se trouve illustré par la dernière élection présidentielle.

Sociologue, médecin et anthropologue, titulaire de la chaire « Santé publique » au Collège de France, Didier Fassin a réuni plus d’une soixantaine de chercheurs issus de diverses disciplines de sciences sociales (Axel Honneth, Mireille Delmas-Marty, récemment décédée, François Héran, Michaël Fœssel, Françoise Vergès, etc.). Cette véritable somme (plus de 1 300 pages) analyse les multiples « langages de crise » qui ont cours depuis quelques décennies dans les lectures de la société française contemporaine,…