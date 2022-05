La Terre, quatre géants, trois créateurs et un livre dès 3 ans.

E lle tourne comme ça. » Qui ? Comment ? La Terre, bien sûr. Et pour savoir comment – car, évidemment, ce n’est pas comme l’on pense, non, décidément pas – il nous faut lire Elle tourne comme ça. À l’image du titre, cet album jeunesse est simple et mystérieux. C’est un mythe qui s’ouvre par la parole perpétuée : « On dit qu’ils sont venus par un soir de lune grise. » Et s’achève sur un étonnant « Voilà pourquoi… » En chemin, tout semble ouvert, hypothétique. Grisant et doux. Une faille, un interstice,…