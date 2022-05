Théâtre ukrainien : Spectacle vivant, plus que jamais

Des artistes ukrainiens mettent leur pratique au service de la population et de la paix. Soutenus à l’étranger, ils contribuent à faire connaître un paysage scénique riche et très politique, mais méconnu hors de leurs frontières.

Pour manifester leur solidarité au peuple ukrainien, nombreux sont les théâtres français à ajouter à leur programmation des lectures et des mises en espace de pièces ukrainiennes. On découvre alors des auteurs dont nous n’avions jusqu’alors pas ou peu entendu parler dans le réseau des centres dramatiques nationaux (CDN) et des scènes nationales et conventionnées. Au fil des semaines qui creusent la tragédie ukrainienne, on se familiarise avec leurs noms et leurs écritures. Au Théâtre de l’Odéon, à Paris,…