« Tranchées », de Loup Bureau : Las de la guerre

Sur le vif accès libre

par Maxime Reynié ,

Alors que LFI, EELV, PC et PS ont conclu un accord inédit pour les législatives sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, plusieurs militants et élus des quartiers populaires grondent leurs réticences. Ils craignent d’être invisibilisés par des parachutages au détriment de militants bien ancrés dans leurs territoires.