Anatomie de la « panique woke »

Plus un jour ou presque ne s’écoule en France sans que des idéologues réactionnaires ne lancent de nouvelles alarmes contre la « menace wokiste ». Dans le dense et vif essai, solidement documenté, qu’il consacre à cette « panique morale », le docteur en science politique Alex Mahoudeau retrace d’abord l’histoire de ce mot, woke (« éveillé »), apparu au XIXe siècle aux États-Unis, où il a longtemps constitué une invitation à prêter attention aux discriminations visant des minorités – avant d’être finalement, depuis le milieu des années 2010, « utilisé […] comme une façon de dénigrer la culture de gauche par la droite ».

De ce côté-ci de l’Atlantique aussi, cette dernière n’en finit plus de vitupérer contre les prétendus excès de l’antiracisme, du décolonialisme et du « néoféminisme », éléments constitutifs selon elle (et parmi d’autres) de ce qu’elle appelle donc le « wokisme » : on se rappelle que les ex-ministres macronistes Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont ainsi été, entre 2017 et 2022, à la pointe d’une croisade délirante contre les prétendus foyers de subversion que seraient devenues les universités françaises.