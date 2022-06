Avalanche Kaito : Guérir le monde

Ce n’est pas une rencontre imaginaire mais bien réelle. Celle d’un musicien burkinabé, Kaito Winse, issu d’une famille de griots et dont la pratique musicale est empreinte de cette tradition, et du duo bruitiste bruxellois Le Jour du Seigneur, composé de Benjamin Chaval (batterie et électronique) et d’Arnaud Paquotte (basse). Ce n’est pas non plus une nouvelle façon de définir la poésie. Encore que.

Un croisement singulier en tout cas, pour un résultat qui ne l’est pas moins et mérite le détour – car c’en est un au regard de nos habitudes d’écoute. Finalement, cette rencontre, comme toutes celles réussies, provoque un déplacement pour les différents protagonistes, porteur d’ouverture dans leurs démarches respectives.