Commission des finances : Les sueurs froides de l’exécutif

Éditorial accès libre

par Denis Sieffert ,

Qu’est-ce donc que cette instance, la Cour suprême, sacralisée dès 1789 par les pères fondateurs, contre laquelle aucun recours n’est possible, et dont les membres sont nommés à vie ? L’instrument des lobbys qui organisent et – le cas échéant – financent les nominations de juges.