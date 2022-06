Festival Latitudes contemporaines : L’art au cœur du réel

Axée autour du concept de développement durable, la vingtième édition de Latitudes contemporaines témoigne d’un engagement en profondeur, à la fois artistique, social et politique.

Se déroulant pendant trois semaines au mois de juin en région Hauts-de-France, dans toute la Métropole européenne de Lille et au-delà, y compris parfois en terre belge, le festival Latitudes contemporaines est apparu en 2003. À l’origine dédié à la danse, il s’est assez vite étendu à d’autres domaines, à commencer par le théâtre, et arbore désormais une identité foncièrement pluridisciplinaire. Mêlant ainsi spectacle vivant, arts visuels et musiques actuelles, il cultive une prédilection nette pour les…