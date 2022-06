« Si c’est ça le destin », de Helga Reidemeister : Aux côtés des humbles

Helga Reidemeister ? Il n’est pas exagéré de dire que cette réalisatrice allemande, née en 1940 et morte en novembre 2021, était passée jusqu’ici sous nos radars. Un cycle lui est consacré dans le cadre de la manifestation « Berlin, nos années 20 », qui se déroule au Centre Pompidou, à Paris. C’est l’occasion de découvrir une œuvre documentaire singulière et résolument tournée vers les pauvres, en particulier les femmes, les ouvrières. « Tournée vers » est un abus de langage. Notamment si on considère ses deux premiers longs-métrages, réalisés en étroite collaboration avec ses protagonistes.