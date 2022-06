« Ventura », de Pedro Costa : Une vie tremblée

Société accès libre

par Hugo Boursier (collectif Focus) et Daphné Deschamps ,

Malgré les demandes des salariés et des résidents, la direction de Coallia n’a pas engagé de travaux de rénovation d’un bâtiment vétuste et dangereux. Alertée, la députée des Yvelines et actuelle ministre des Outre-Mer, Yaël Braun-Pivet, n’a pas réagi.