Le musicien américain accueille ses fans (et les autres) pour trois concerts à l’Olympia.

En octobre dernier, Jack White a annoncé l’ouverture de sa première boutique européenne, à Londres. Situé au cœur du quartier de Soho, le lieu est un écrin jaune poussin en son honneur et en celui du label qu’il a lancé en 2001 à Detroit, Third Man Records. Sur les étalages, les inévitables tee-shirts et casquettes, mais aussi des pédales de guitare et des médiators. Dans les bacs, on trouve les albums de Jack White enregistrés en solo ou avec ses principales formations (The White Stripes et The…