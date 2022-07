À Sète, le Musée Paul-Valéry invite à découvrir la peinture très imagée et évolutive de François Boisrond, sous forte influence du cinéma.

Surplombant Sète, un peu en retrait du majestueux cimetière marin, le Musée Paul-Valéry accueille une rétrospective consacrée à François Boisrond. Né en 1959, fils du cinéaste Michel Boisrond et de la scénariste Annette Wademant, celui-ci manie pinceaux et couleurs (entre autres outils) depuis une quarantaine d’années. Avec Robert Combas, les frères Hervé et Richard Di Rosa, Catherine Viollet ou encore Rémi Blanchard, il fait partie de cette génération d’artistes – regroupée sous le nom de figuration libre…