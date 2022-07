Les diplômés dénoncent des cursus obsolètes, voire complices des crises actuelles.

C’est une vidéo cash, qui approche le million de vues sur YouTube. Le 10 mai, lors de la séance de remise de leur diplôme, huit jeunes ingénieur·es d’AgroParisTech dégomment à boulets rouges, pendant sept minutes, le cursus qui les a préparé·es à des carrières en production agricole et forestière, en biotechnologie et en gestion de l’environnement. Soit à exercer des jobs où ils trafiqueront des plantes pour des multinationales qui asservissent toujours plus les agricultrices et les agriculteurs,…