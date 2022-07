Face à une hausse inédite du prix du papier, la presse écrite indépendante serre les dents et s’adapte pour survivre.

C ’est comme si le sol s’était dérobé sous nos pieds et que nous étions tombés d’une falaise », se désole Ivan Gaudé, alias « Ivan le Fou », cofondateur et directeur de Canard PC, magazine hebdomadaire et indépendant consacré à l’actualité du jeu vidéo. Dès le 20 juin, le journaliste annonce à ses lecteurs que son journal traverse une crise inédite, dans un article au titre évocateur : « Canard PC perd des plumes ».En cause, l’explosion du prix du papier graphique, destiné à la presse. Entre les mois de…