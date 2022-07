Portrait - Adrien : En mode transport

Il se rêvait en pilote de ligne. Face à l’impossible « avion vert », ce militant d’Extinction Rebellion s’est tourné vers le train.

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans. Air connu. Quoique. À cet âge, voilà déjà un moment qu’Adrien, né en 2001, voit son avenir en pilote d’avion, aux manettes des moyens et longs courriers. « Ça reste majestueux quand on arrive à faire voler un avion de trois cents tonnes ! » Ça laisse aussi rêveur. Il entame alors les études adéquates, au sein d’une famille dont la mère est documentaliste et le père maître d’hôtel. Un bac scientifique d’abord, avant de passer les concours d’entrée. Il est reçu en…