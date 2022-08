Au Chili, un vent de désinformation contre la nouvelle Constitution

Sur Twitter, le 29 juillet, une vidéo devient virale. On y voit Constanza Hube, ancienne députée constituante de l’UDI, un parti politique chilien conservateur, distribuer des manuels en faveur du non au référendum sur la nouvelle Constitution, qui se tient le 4 septembre. Le problème ? Ils contiennent de fausses déclarations et utilisent des couleurs et des symboles similaires à ceux du texte. Le livre distribué mentionne en effet sur sa couverture : « Guide pratique des mensonges de la Constitution de la Convention », quand le document officiel est intitulé « Guide pratique de la Constitution de la Convention » !

Avec cette légère nuance, le « manuel » propage ainsi des contrevérités sur la proposition constitutionnelle. On peut y lire, par exemple : « Ils promettent le droit à la santé, mais vous ne pourrez pas choisir où aller et votre contribution à la santé ira obligatoirement au public » ; « Ils promettent le droit à l’éducation, mais ils éliminent les écoles privées subventionnées et ne vous laissent pas choisir l’éducation de vos enfants. »