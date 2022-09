« Continuer l'histoire des Éditions de Minuit et la réinventer »

Thomas Simonnet, 48 ans, a pris les rênes des Éditions de Minuit après le rachat de celles-ci par Gallimard, via sa holding, Madrigall. Une opération annoncée en juin 2021 et effective depuis janvier dernier. Succéder à Jérôme Lindon, décédé en 2001, et à sa fille, Irène Lindon, qui avait pris sa suite et qui a été décisionnaire dans l’acte de vendre, n’est pas une mince affaire. Le catalogue qu’ils laissent est un fleuron de la création et de la pensée, où se concentre une bonne part de ce qui a constitué la scène littéraire et des sciences humaines de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe.

Néanmoins, outre que son entreprise est adossée à un groupe solide, Thomas Simonnet dispose de ses propres atouts. Ayant ­longtemps travaillé au sein du réseau de librairies L’Arbre à lettres, il cumule cette expérience, précieuse, avec celle qu’il a acquise dans l’édition, chez POL à ses débuts, et surtout en tant que responsable de la collection « L’Arbalète », chez Gallimard, de 2006 à 2021. Années durant lesquelles l’éditeur a publié, en particulier, Michèle Audin, Pascale Bouhénic ou Sylvain Prudhomme, et redécouvert Françoise Frenkel, dont le récit de l’Occupation, Rien où poser sa tête, est préfacé par Patrick Modiano.