Trognes des années 1920

Portraits pur jus. Paysans, famille ouvrière, enfants de la classe prolétaire rurale, communiante, philosophe, orchestre de paysans, intellectuel du prolétariat, compositeur, jeune fiancée, aviateur… Dès les années 1910, August Sander (1876-1964) s’emploie à photographier rigoureusement la société allemande. Des personnes issues de classes sociales différentes, toutes vues de manière frontale, dans la neutralité d’un fond, loin du folklore, dans la retenue, la gravité, un éclairage qui détache les ombres et permet d’insister sur le relief des visages. Des hommes et des femmes que leurs vêtements, leur environnement et leurs attributs permettent d’identifier comme témoins de leur époque devant un sismographe de son temps derrière l’objectif.

Voilà qui offre une documentation unique de la société allemande, se passant de mots pour entrer directement dans la fleur des nerfs, se placer dans une perspective scientifique. Pas de légende mais seulement la profession. Pour Sander, la photographie se veut documentaire, à l’affût du détail. Sans artifice, sans empathie pour ses modèles. Il s’agit de restituer avec un maximum de lisibilité.