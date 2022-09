Bande-dessinée : les antipodes d’Alison Bechdel

Connue pour son test qui détermine la sous-représentation féminine au cinéma, cette autrice publie aussi des BD drôles et complexes. La dernière est sélectionnée pour le prix Médicis, une première.

Ê tre sujet est un acte d’agression. Dans un combat psychique mortel entre Attila le Hun et Virginia Woolf, je miserais cinquante/cinquante ». Penser un tel pari relève de la merveille. Simultanément, sous la voix de la narratrice et auteure Alison Bechdel, un break familial s’engage dans une allée américaine avec son gazon et sa boîte aux lettres. Pour être plus précis, il part. À son bord, nous montre la case précédente : Alison Bechdel gamine et sa mère fulminant, clope au bec. Case nommant en parallèle…