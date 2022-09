Festival Brésil en mouvements : des mères contre la barbarie

Du 15 au 18 septembre, le festival Brésil en mouvements assume plus que jamais son choix de promouvoir un art en lutte, à l'aube d’élections cruciales qui pourraient chasser Bolsonaro du pouvoir.

L’art et la lutte sont irréductibles : c’est le manifeste du festival Brésil en mouvements, du 15 au 18 septembre. Brésil en mouvements, du 15 au 18 septembre au cinéma Les Sept Parnassiens, Paris XIVe. Toute la programmation est à retrouver sur www.autresbresils.net, site de l’association Autres Brésils, organisatrice du festival. Depuis ses origines, il y a dix-huit ans, cet événement cinématographique s’est attaché à montrer en images ce qui bouge dans ce pays empêtré dans les injustices sociales, les discriminations et la destruction de la nature. En 2022, il n’a guère d’efforts à fournir pour justifier son parti pris, alors que le pays s’apprête à voter pour des élections générales, perçues comme les plus cruciales que le Brésil ait connues.

D’abord parce que la démocratie y est réellement en péril. Quatre ans de gouvernement d’extrême droite de Jair ­Bolsonaro ont non seulement fait reculer le pays de plusieurs décennies, mais aussi profondément dégradé les institutions.