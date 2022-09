Laura Veirs chante les cicatrices de la vie. D’une voix lumineuse qui évite tout effet dramatique.

Le douzième album de Laura Veirs s’intitule Found Light (Trouvé la lumière) et à son écoute on pense moins à une tardive révélation qu’à cette phrase de Leonard Cohen dans le morceau « Anthem » : « Il y a une fêlure dans chaque chose / C’est comme cela qu’entre la lumière. » On ne peut s’empêcher non plus de penser à un épisode de la vie de la chanteuse, son récent divorce avec le producteur Tucker Martine, avec lequel elle vivait depuis vingt ans et auquel elle confiait la production de ses disques depuis…