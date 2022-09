« Who are we ? de Al-Qasar : larsens d’Arabie

Groupe à géométrie variable, Al-Qasar s’est formé à l’instigation du musicien français Thomas Attar Bellier, désireux de confronter le rock – tendance garage ou psyché – à la matière musicale du monde arabe. Who are we ?, Al-Qasar (Glitterbeat/Modulor). Ayant lancé le projet en 2018, il a alors entraîné avec lui le chanteur et multi-instrumentiste marocain Jaouad El Garouge, imprégné de la culture gnawa. Se sont ensuite ajoutés divers musiciens venus de France, du Maghreb, d’Égypte ou des États-Unis. Après s’être affermi sur scène, Al-Qasar a publié en 2020 son premier EP, composé de sept morceaux, à commencer par l’incantatoire « Ahlan Wa Sahlan ».