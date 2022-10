« Couteau/Haute Forme » : Super Parquet, pied au plancher

Mêlant airs traditionnels, rythmes électroniques et crépitements bruitistes, le groupe « néo-trad » publie un double album intense et irrésistible.

Remarquable représentant de la mouvance néo-trad (ou post-trad, si l’on préfère), très vivace en France depuis quelques années, Super Parquet réunit en son sein quatre jeunes musiciens : Julien Baratay (machines, voix), Antoine Cognet (banjo), Simon Drouhin (boîte à bourdon électrique, synthés, effets) et Louis Jacques (voix, cabrette, cornemuse) – un aréopage pour le moins atypique. S’ajoute l’ingénieur du son Léo Petoin, qui réalise tous les enregistrements et apparaît comme le cinquième membre de la bande. Couteau/Haute forme, Super Parquet(Airfono), en concert le 23 octobre à Marseille (pour les 10 ans du Muerto Coco), superparquet.com

Tout a démarré en 2012 au Cefedem Auvergne Rhône-Alpes (un centre de ressources professionnelles et d’enseignement supérieur artistique). Alors dans leur vingtaine, Julien Baratay, Simon Drouhin et Louis Jacques s’y sont rencontrés dans le cadre de leurs études et sont devenus amis.