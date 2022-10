En Irak, la révolution ou le chaos

Vous ne verrez pas leur visage. Certains donneront leur vrai prénom, d’autres non. Si, comme une grande partie des activistes du soulèvement qui a secoué le pays entre octobre 2019 et février 2020, ils tâchent de ne pas trop attirer l’attention sur eux, ces garçons et ces filles, une fois la glace brisée, acceptent volontiers de se livrer : « Nous voulions alerter le monde sur ce qu’il se passait en Irak. Pacifiques, nous avons fait face à un gouvernement, à des États, à des organisations armées. Seuls. »

Ces mots sont ceux d’Amani. Employée dans une ONG, l’activiste de 26 ans cache derrière ses yeux noirs une colère intarissable et, comme une immense partie de la population irakienne aujourd’hui, la crainte de voir son pays basculer dans le chaos. Il y a quelques semaines, elle et ses camarades ont assisté – de loin – à un regain de violence extrême au cœur de la capitale ; des affrontements d’ampleur, en direct à la télévision, entre deux factions chiites rivales irréconciliables, en lutte pour le pouvoir (lire l’encadré en fin d'article).