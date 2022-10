Fin du « Débat », fin d’une époque ?

Au sortir du premier confinement, en septembre 2020, la revue fondée et dirigée depuis 1980 par Pierre Nora, secondé par Krzysztof Pomian et Marcel Gauchet, célébrait son quarantième anniversaire en annonçant que ce numéro 210 serait le dernier. On ne peut s’empêcher de relever que la fin de cette publication est intervenue quelques mois après celle d’une autre revue, quasi un « monument » : Les Temps modernes, fondée en 1945 par Sartre et Beauvoir. Une étrange obstination, Pierre Nora, Gallimard, 352 pages, 21 euros Les Affinités sélectives. Un parcours historiographique André Burguière, éditions de l’EHESS, coll. « Cas de figure », 336 pages, 16 euros « 40 ans » Revue Le Débat, n° 210, mai-août 2020, Gallimard, 288 pages, 24 euros.

Certains de nos lecteurs s’étonneront peut-être que Politis consacre un article à ce dernier numéro du Débat et surtout au volume de mémoires, Une étrange obstination, de son directeur, Pierre Nora, avec qui nous avons, comme avec sa revue (passée de l’antitotalitarisme version « deuxième gauche » à l’approbation des politiques néolibérales), bien peu de proximités politiques.

Ce qui ne se dément pas au vu de certaines contributions du numéro. Il suffit de lire l’article de Nathalie Heinich, dont le titre est déjà tout un programme : « Multiculturalisme, communautarisme et totalitarisme »…