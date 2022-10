« GPS » de Lucie Rico : Google Maps sur la piste du crime

En quelques lignes, nous voici guidés par une voix que tout le monde connaît : celle du GPS. Ariane, la trentaine, journaliste spécialisée dans les faits divers au chômage depuis deux ans, doit se rendre à la fête de fiançailles de sa meilleure amie, Sandrine, une pisciniste mariée prochainement à un homme qu’Ariane ne supporte pas. GPS, Lucie Rico, POL, 216 pages, 19 euros.

Cette dernière, légèrement dépressive et très sensible, ne supporte d’ailleurs pas grand-chose. Elle ne sort plus de chez elle depuis un moment, mais, en tant que témoin, elle ne peut se défiler pour cette fois. Le voyage ressemble à une épreuve insurmontable. Heureusement, pour l’aider, Sandrine décide d’activer la fonction « partage de localisation » de Google Maps. La tâche devient plus facile : Ariane n’a qu’à suivre le point rouge.