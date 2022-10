Hors-série Politis / Basta! : « Lanceuses et lanceurs d'alertes, pourquoi on ne les entend pas ? »

Les rédactions de Politis et Basta! s'associent pour braquer les projecteurs sur ces personnes qui ont le courage citoyen de lancer des alertes, dans l'intérêt de toutes et tous et au risque de voir leurs vies bouleversées.

Parce qu'il est nécessaire de résister face à l'inaction, parce que le fatalisme n'a rien d'inexorable... Alerter n'est pas une option, c'est un acte de citoyenneté, de courage. Parcours de vie, décryptages, analyses et entretiens : les rédactions de Politis et de Basta! mettent en lumière les lanceuses et lanceurs d'alerte dans ce numéro exceptionnel de 52 pages, en kiosque dès ce 3 novembre.

Au menu de ce hors-série, quatre grand chapitres :

– « Révéler mensonges et manipulations » ;

– « Dévoiler les risques industriels » ;

– « Dénoncer les violences » ;

– « Alerter malgré les entraves ».

Politis et Basta ! tiendront également des stands à la 7ème Rencontre annuelle des lanceurs d'alerte, du 11 au 13 novembre à la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord (1). Et trois de nos journalistes seront présents pour des débats : Nadia Sweeny (Politis) le 12/11 (table ronde Police), Nolwenn Weiler (Basta!) le 12/11 (table ronde Nucléaire) et Patrick Piro (Politis) le 13/11, pour le débat sur le film Pollutions.

Y interviendront aussi des spécialistes invité-es par nos rédactions : Valérie Masson-Delmotte du GIEC, Louis-Marie Barnier, conseiller scientifique d'Attac, Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’AVFT, association de lutte contre les violences faites aux femmes au travail...

(1) Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, La Plaine St-Denis, Métro Ligne 12 « Front populaire ». Entrée libre et gratuite.