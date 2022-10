« La revanche des bibliothécaires » de Tom Gauld : une mine d’or comique

Le dernier ouvrage du dessinateur écossais paraît traduit en français. L’occasion de se délecter de cet humour britannique spirituel et ciselé, servi par un minimalisme graphique.

La planche qui donne son titre au dernier livre de Tom Gauld paru en français, La Revanche des bibliothécaires, résume de façon parfaite tout l’esprit des strips décalés et subtils du dessinateur : envoyés sous terre pour d’obscures raisons, les bibliothécaires finissent par prendre leur revanche et le pouvoir, transformant chaque mur existant en étagère, imposant au passage et au monde leur redoutable système de classification hexadécimal. La Revanche des bibliothécaires, Tom Gauld, traduit de l’anglais par Éric Fontaine, éditions 2024, 160 pages, 17 euros.

« Il y avait une politique en Angleterre de couper les financements des bibliothèques. Je voulais faire un dessin en soutien aux bibliothécaires, mais je me suis dit que je ne pouvais pas faire quelque chose de mignon en disant qu’ils sont formidables. Au contraire, si je faisais d’eux les grands méchants, on verrait que c’est absurde », expliquait-il lors d’une récente conférence à la Maison de la poésie à Paris.