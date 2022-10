Le boulanger solaire

« Ingénieur artisan », Arnaud Crétot a créé une activité de boulangerie et de torréfaction en Normandie. Sobre, et rentable.

En cette veille d’automne, le soleil inonde abondamment les collines de la Seine-Maritime, redevenues verdoyantes autour de Rouen. Des rayonnements et une chaleur naturelle bienvenue pour qu’Arnaud Crétot mène à bien sa journée dédiée à la fabrication et à la cuisson de son pain au levain. Car, chez lui, le pain est cuit principalement grâce à l’énergie solaire et à une étrange machine installée dans un coin de son jardin, la Lytefire.

Une armature de 11 mètres carrés faite de barres d’acier accueille 57 miroirs, orientés de manière que tous les rayons du soleil convergent vers un unique point situé sur la vitre du four. « Si je mets un bout de bois sur ce point focal, il brûle en quelques minutes », s’amuse Arnaud, qui joint le geste à la parole.

Tous les quart d’heure, il chausse ses lunettes de soleil, observe la position de l’astre dans le ciel et fait rouler de quelques centimètres la structure afin d’optimiser la température. Aucun composant électronique ou écran, pas d’électricité, seulement de la patience – et de la bienveillance envers la météo. En fin de matinée, le four atteindra entre 250 et 300 °C. En attendant, il rejoint son atelier pour finir de pétrir et façonner à la main les kilos de pâte à pain nécessaires pour honorer ses commandes de la semaine.