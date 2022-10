« Reprise en main » de Gilles Perret : la finance aux ouvriers !

On se souvient de la séquence finale, bouleversante, de Debout les femmes !, le film précédent de Gilles Perret coréalisé avec François Ruffin : à l’instar d’un chœur antique, au sein de l’Assemblée nationale, les femmes de ménage chantaient leur émancipation. La fin du documentaire était ainsi fictionnée. Reprise en main, Gilles Perret, 1 h 47.

Gilles Perret n’avait plus qu’un pas à faire pour se lancer dans un premier long métrage de fiction. Et voici Reprise en main. D’évidence, le cinéaste s’est trouvé à l’aise dans ce nouvel exercice. « Entre le documentaire et la fiction, explique-t-il, il y a plusieurs similitudes : j’ai le même rapport de proximité avec les personnes que je filme, faire qu’avec l’équipe technique et les comédiens. J’essaie d’être le plus juste possible et de donner de la visibilité à ceux qu’on ignore habituellement. »